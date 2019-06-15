العثور على 3 أوكار واسلحة لداعش في كركوك

2019/06/15 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على 3 أوكار وأسلحة لداعش في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وخلال واجب ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك، تمكنت من العثور على ٣ أوكار للارهابيين”.واضافت أنه “تم العثور على ملابس عسكرية […]

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