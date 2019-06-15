فلسطين تطالب

2019/06/15 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها، تجاه عمليات التهويد المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في البلدة

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