الحكم على سعوديين اتهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة

2019/06/15 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حكمت محكمة سعودية اليوم السبت، لصالح شاعر كويتي في دعوى رفعها ضد سعوديين اتهماه بسرقة قصيدة، وحاولا تجريده منها.

وبحسب صحيفة سبق المحلية ”أصدرت

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