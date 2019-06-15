وكالة صدى الاعلام للانباء تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية الـ150

2019/06/15 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت وكالة صدى الاعلام للانباء الاسرة الصحفية بمناسبة لذكرى ٥٠ بعد المائة لعيد الصحافة العراقية .وقال مدير الوكالة الزميل محمد الزيدي “يسرنا أن نهنئ انفسنا وكافة الاسرة الصحفية في العراق التي تعتبر نبض الشعب والمرآة العاكسة لحضارة وثقافة وطموحات العراق واهتماماته.بمناسبة لذكرى ٥٠ بعد المائة لعيد الصحافة العراقية .كما اهنى نقيب الصحفيين العراقيين

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