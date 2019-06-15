أطباء أميركيون يجرون عمليات القلب المفتوح لأطفال في بابل

2019/06/15 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بابل / جنان الاسدي

افادت دائرة صحة بابل بأن الفريق الطبي الاميركي بدأ باجراء عمليات القلب المفتوح للاطفال في احد مستشفيات المحافظة.

وقال قيس صادق مدير اعلام صحة بابل في تصريح لمراسلة "الصباح": ان فريقا طبيا اميركيا باشر عمله في مستشفى الامام الصادق (ع) لاجراء عمليات القلب المفتوح للاطفال، مبينا ان الفريق يعد الاول الذي يصل خلال العام الحالي وسيشاركه فريق طبي وتمريضي محلي مختص بعمليات القلب المفتوح للاطفال لاكتساب الخبرة.



وبين ان التحول التدريجي من الاخلاء الى الاستقدام الطبي أسهم بتوفير مبالغ كبيرة لموازنة وزارة الصحة والبيئة ما ادى الى تقليل الانفاق وتوفير الاموال، فضلا عن تدريب الملاكات الطبية والصحية المحلية واكسابها الخبرة المطلوبة لاجراء تلك العمليات من خلال مرافقتها للفرق الطبية الاجنبية، مشيرا الى ان الاستقدام كان له الاثر الايجابي للمرضى في تنفيذ مراحل العلاج في وقت قصير لاسيما الحالات الحرجة.

واضاف صادق ان استقدام الفرق الطبية الاجنبية يمثل توجه وزارة الصحة نحو تقليل الانفاق مقارنة بنظام اخلاء المرضى للعلاج خارج البلاد، منوها بان الدائرة قامت خلال العام الماضي من خلال فرق الاستقدام الطبي باجراء 114 عملية جراحية تنوعت ما بين 86 عملية قلب مفتوح للاطفال الذين يعانون من تشوهات القلب الولادية و21 عملية جراحية في مجال المجاري البولية شملت اعادة زرع الحالبين وتوسيع المثانة وترقيع الاحليل و3 عمليات للكسور و4 عمليات جراحة تقويمية للعمود الفقري.

وبين ان الدائرة استضافت اكثر من فريق طبي اجنبي خلال العام الماضي من مختلف الاختصاصات بالتنسيق مع قسم الاستقدام الطبي في وزارة الصحة، حيث وفرت كل التسهيلات والدعم اللازم لاستمرارية عمل تلك الفرق بالتعاون مع الملاكات التخصصية المحلية.

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