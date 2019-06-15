جهود حكومية لتحريك عجلة المشاريع المتوقفة في النجف

2019/06/15 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

ناقش حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء وبنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات مع مجلس محافظة النجف والحكومة المحلية المشاريع المتوقفة خصوصا المتعلقة بتوفير الخدمات والبنى التحتية، اضافة الى مناقشة احتياجات المحافظة التي تم رفعها الى مجلس الوزراء.

وقال الغزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس محافظة النجف: ان الوفد الذي حضر الى النجف يبغي الاستماع الى مطالب الحكومة المحلية لانها الاقرب الى واقع المحافظة واحتياجاتها من الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان اللقاء باعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية ناقش المعوقات التي تقف امام تنفيذ المشاريع الخدمية، كما نسعى لطرح المشاريع التي لها الاولوية في التنفيذ التي تمس حياة المواطنين مباشرة مثل مشاريع الصحة والكهرباء والماء والمجاري والخدمات البلدية.

وفي ما يتعلق بمشكلة مطار النجف الاشرف الدولي وعدم استفادة المحافظة من وارداته، لفت الغزي الى انه ستتم مفاتحة هيئة الطيران المدني بهذا الامر لغرض حسم هذا الموضوع والسعي لنقل الصلاحيات، خصوصا ان هذا الامر قد حسم في معظم الوزارات المشمولة بنقل صلاحياتها للمحافظات، ماعدا وزارتي التربية والصحة.

وتطرق الغزي الى موضوع العقود والاجراء الذين سيتم شمولهم بجميع امتيازات الموظفين، كما سيتم العمل على مساواة الرواتب ما بين الوزارات، مشيرا الى ان محافظتي النجف وكربلاء تعرضتا للمظلومية بسبب عدم تنفيذ التعداد السكاني، وتكمن اهمية التعداد في تحسين موارد هاتين

المحافظتين.

من جانبه، عزا وزير الاعمار التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية الى الازمة الاقتصاية التي يمر بها البلد، اضافة الى الاهمال لبعض الجوانب، مؤكداً ان الامور حالياً تتجه نحو الافضل والوزارة عازمة على بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة للطبقات الفقيرة.

واضاف ان دوائر البلديات في المحافظات منحت جميع الصلاحيات لتنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي للمواطنين.

وقد حضر الجلسة النائب الاول لمحافظ النجف ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية، اضافة الى رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.

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