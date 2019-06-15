اندلاع حريق في باص لنقل المسافرين على طريق دولي في اقليم كوردستان

2019/06/15 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق يوم السبت في باص كبير لنقل الركاب في خط اربيل – ايران الدولي.

ونشب الحريق في الباص على طريق اربيل – سوران المحاذي لمصيف “گلي علي بيك”، بحسب شهود عيان.

وافاد الشهود ان حادث الحريق لم يسفر عن اية اصابات بين صفوف المسافرين الذين كانوا يستقلون الباص.

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