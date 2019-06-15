إيران تستدعي سفير بريطانيا بعد اتهامها طهران بهجوم الناقلتين

2019/06/15 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

استدعت إيران، يوم السبت، السفير البريطاني

في طهران، بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج

عمان.

وذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران

“خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا

غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان…بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات

الأميركية بشأن الهجوم”.

وأصدر وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هنت،

بيانا، يوم الجمعة، ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على

ناقلتي النفط، قائلا إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

ودعا هانت إيران إلى “وقف جميع أشكال

الأنشطة التي تزعزع الاستقرار”، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل مع دول أخرى لمحاولة

إيجاد حل دبلوماسي للمواجهة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وترفض إيران الاتهامات الأميركية بأنها

تقف خلف الهجمات في خليج عمان.

وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضد ناقلات

نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن

التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات

“تخريبية” قبالة دولة الإمارات في 12 مايو الفائت.

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