بحضور وزير التخطيط و امين مجلس الوزراء إفتتاح مبنى قائممقامية قضاء الحمدانية

2019/06/15 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل وصل وفد رفيع المستوى صباح هذا اليوم السبت المصادف 15 حزيران 2019 إلى مدينة بغديدا – مركز قضاء الحمدانية ، ضمّ الوفد كل من معالي وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي والأستاذ حميد نعيم العزي أمين مجلس الوزراء العراقي والأستاذ المهندس منصور مرعيد محافظ نينوى والأستاذ عبد القادر الدخيل مدير …

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