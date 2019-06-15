2019/06/15 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 12:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "العلاقات الايرانية والعراقية..اذعان امريكي للحقائق"...

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