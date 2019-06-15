مسؤول كردي : اهالي داقوق بدو

2019/06/15 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب مسؤول تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاج عادل، السبت (15 حزيران 2019)، ان اغلب عشائر قضاء داقوق في محافظة كركوك هم من “البدون“.وذكر عادل في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن “قضية الاراضي المتنازع عليها بين العرب والكرد في كركوك، أصبحت بيد القضاء ليبت بها بعد أن جاء كتاب من المحكمة الاتحادية...

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