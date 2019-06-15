مدرب نادي كربلاء: وضعنا صعب للغاية وقيادة المحافظة بيد من لا يستحقها

2019/06/15 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف مدرب نادي كربلاء حيدر يحيى، وضع النادي والفريق بـ"الصعب للغاية".

وقال يحيى لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" وضع النادي صعب للغاية والمسؤولين في المحافظة ليسوا على قدر المسؤولية ولا يستحقون قيادة مدينة بحجم كربلاء".وأضاف" فالمسؤول ان لم يستطع ان يكون اباً راعياً فلا يستحق قيادة المحافظة".واكد ان" المسؤولين في كربلاء مقصرين في جميع الجوانب ومنها الرياضي".انتهى

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