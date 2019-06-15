حيدر عبد الرزاق: إدارة الطلبة لا تتحمل سوء نتائج الانيق ولن تقدم الاستقالة

2019/06/15 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو ادارة نادي الطلبة حيدر عبد الرزاق، ان الإدارة لا تتحمل سوء نتائج الانيق ولن تقدم الاستقالة.

وقال عبد الرزاق لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية، الليلة "كإدارة نحن منتخبين مثلما تم انتخاب الوزير ورئيس الوزراء من قبل مجلس النواب وبالتالي فالهياة العامة لنادي الطلبة هي من انتخبتنا وبالتالي هي من لها الصلاحية بطرح الثقة على أعضاء الإدارة".وأضاف" لم يقدم أعضاء إدارة الطلبة استقالتهم باستثناء علاء جلوب الذي قدم استقالته".وأضاف" علينا دعم النادي ولو كانت هناك أموال لما اعتلت الأصوات التي تدعو بإقالة أعضاء الإدارة".انتهى

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