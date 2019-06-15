القبض على متهم بالإرهاب ينتمي لـ ’’ولاية ديالى’’

2019/06/15 | 23:57

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت (15 حزيران 2019)، القبض على متهم بالإرهاب، ضمن ما يسمى بـ ’’ولاية ديالى’’.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء 74، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الارهابيين الذين ينتمون لما تسمى بـ (ولاية ديالى)’’.

وأضافت، أن المتهم ’’شارك بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية في المحافظة وخارجها قبل التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب’’.

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائمقام قضاء الخالص في محافظة ديالى، عدي الخدران، السبت (15 حزيران 2019)، فتح تحقيق عاجل في جريمة بشعة استهدفت طفلة داخل القضاء.

وقال الخدران في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً فورياً في جريم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، إكمال تمشيط "معسكر عائشة" في قلب حمرين شمالي شرق المحافظة، أحد أهم معسكرات تنظيم داعش السابقة، فيما أكدت زوال خطره على الأمن.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة العقيد غالب

بغداد اليوم- بغداد

اكدت خلية الاعلام الأمني، السبت، ان 54 بالمئة من أخبار داعش خلال شهر حزيران الجاري كاذبة.

وأشارت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى انها "تواصل متابعة الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية، وخلال الفترة

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