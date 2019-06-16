كلكامش برس تنشر صور من تبرأ منهم الصدر مؤخراً

2019/06/16 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تنشر “كلكامش برس” صور من تبرأ منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم أمس الجمعة بعد ان أمهل مجموعة من اتباعه مدة ثلاثة ايام يسلمون خلالها انفسهم الى لجنة الجمع والتقصي في التيار.والاسماء بحسب وثيقة المقرب من الصد “صالح محمد العراقي” هم:

1-حسين سعيد ابو عباس

2-نضير ابو جعفر

3-شيخ احمد العقيلي

4-شيخ محمد الكناني

5-عبد ابو زهره

6-ناجي المرياني

7-ابو حسين المحمداوي

8-شيخ احمد الفرطوسي

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