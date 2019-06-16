عبد المهدي الى أربيل هذا الاسبوع

2019/06/16 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أن من المقرر أن يزور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الاسبوع إقليم كردستان.وقال رئيسة الكتلة فيان صبري إن “من المقرر ان يقوم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هذا الاسبوع بزيارة اقليم كردستان”، مبينة أن “زيارة عبد المهدي تاتي لتقديم التهاني بتولي نيجيرفان بارزاني رئاسة الاقليم وتكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم”.

واضافت ان “مسائل النفط وكركوك والمادة 140 من الدستور العراقي ستكون من الموضوعات التي سيبحث عبد المهدي فيها مع قادة الاقليم”.

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