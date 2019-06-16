العثور على ثلاثة أوكار لداعش في كركوك سجلات للتنظيم واعتدة

2019/06/16 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على 3 أوكار تابعة لتنظيم داعش، في محافظة كركوك، فيما كشفت عن العثور على سجلات، وعبوات،

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