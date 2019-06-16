2019/06/16 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الإعلام اليمني: مساع ووساطات دولية وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية بالسعودية والإمارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/16 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الإعلام اليمني: مساع ووساطات دولية وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية بالسعودية والإمارات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الإعلام اليمني: مساع ووساطات دولية وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية بالسعودية والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).