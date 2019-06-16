تخصيص 500 مليار دينار لصندوق الإسكان

2019/06/16 | 00:08

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بغداد / الصباح

ناقش مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي وحضور‎186 ‎‏ نائبا أمس، تقريرا عن معالجة أزمة السكن، بينما وجه الحلبوسي بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وعقد اجتماعات مشتركة ‏بين ‏اللجنة المعنية واللجان المتعددة الاختصاصات.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، بأن لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، أوضحت، في تقرير تلته خلال الجلسة، أن نسبة النمو السكاني بلغت 2.8 بالمئة سنويا وبمعدل 120 - 150 ‏الف وحدة سكنية ‏سنويا، مشيرة الى حاجة العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية لنهاية عام ‏‏2016 نتيجة النمو السكاني من دون ‏الظروف الاستثنائية الاخرى. واشارت اللجنة إلى تفاقم العشوائيات ‏وزيادة التجمعات العشوائية التي بلغت (3687) تجمعاً ‏سكانياً وعدد المساكن العشوائية ‏‏(521947) مسكناً وبنسبة 16.5 بالمئة من مجموع عدد المساكن في العراق، موصية بضرورة إيجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا ‏تتولى إدارة وحل مشكلة ‏السكن وتمتلك صلاحية نقل ملكية الاراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة لأغراض المجمعات السكنية، وتخصيص ‏مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020.

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