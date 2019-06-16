2019/06/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس استدعت إيران، السفير البريطاني في طهران، بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.وذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران “خلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان…بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأميركية بشأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تستدعي السفير البريطاني على خلفية اتهامها بهجوم الناقلتين وكالة خطوة برس.

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