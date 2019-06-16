2019/06/16 | 00:22

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وزير الاعلام اليمني: وساطات دولية لحماية السعودية والإمارات من ؟!

اعلن وزير الاعلام اليمني ضيف الله الشامي عن وجود وساطات دولية

لحماية السعودية والامارات.الشامي غرد على حسابه بتويتر تحت عنوان:"من كواليس السياسة"مساعي ووساطات دولية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب

المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات...!!

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