2019/06/16 | 00:22

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القوات المسلحة اليمنية : عملية واسعة لسلاح الجو المسير تخرج مطاري أبها وجيزان عن الخدمة

الاحد

16

حزيران

2019 :

12:03 am

18

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح

الجو المسير نفذ عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة

عمليات بطائرة قاصف 2kموضحا أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلاطيار

في مطار جيزان, فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها

الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.وأضاف العميد سريع : لقد أصابت هذه العمليات أهدافها بدقة عالية بفضل

الله ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة.وتوعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع النظام السعودي

بأيام أشد ايلاما قائلا " نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاما إن شاء

الله طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا" .

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