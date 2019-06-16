2019/06/16 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، اعتقال عناصر “مافيا متنفذة” تقوم بتسميم الأسماك الصغيرة في نهر الفرات ومن ثم تجميعها وتحويلها الى أعلاف تباع لأصحاب بحيرات الأسماك في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات وردت من مديرية الأمن الوطني في محافظة البصرة بوجود معمل تابع الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عناصر “مافيا متنفذة” في البصرة تحول الثروة السمكية الى أعلاف وكالة خطوة برس.

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