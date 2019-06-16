الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي ينتمي

2019/06/16 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت الاستخبارات العسكرية، القبض على إرهابي ينتمي لما يسمى بـ"ولاية ديالى".

وذكر بيان له، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان"مفارزها في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء ٧٤ واثر معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد الارهابيين الذين ينتمون لما تسمى بـ{ولاية ديالى}".واضافت" ان الارهابي شارك بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية في المحافظة وخارجها قبل التحرير وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى

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