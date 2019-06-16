سوريا تعلن تعديل أسعار البنزين ابتداءً من الغد

2019/06/16 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عاطف النداف تعديل أسعار البنزين ابتدءً من يوم الاحد.

وذكر النداف في تصريح للتلفزيون السوري، أن سيتم ابتداء من يوم غد بعد الساعة ١٢ تعديل أسعار البنزين لتصبح كالتالي:-- بنزين اوكتان ٩٠ غير المدعوم أصبح بسعر ٤٢٥ ليرة سورية لليتر بدلا من ٣٧٥- بنزين ٩٥ غير المدعوم أصبح ٥٥٠ ليرة سورية بدلا من ٦٠٠ ليرة سورية وبقي سعر البنزين المدعوم على حالهوأوضح النداف ان" سعر البنزين يتبدل كل شهر حسب السعر العالمي للمادة"، فيما قال ان" سعر البنزين المدعوم بقي على حاله والشريحة التي ستتأثر لا تتجاوز من 8 - 12%".انتهى

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