2019/06/16 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخطيب : محطة السماوة المركبة ستدخل الخدمة في شهر تشرين الاول المقبل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطيب : محطة السماوة المركبة ستدخل الخدمة في شهر تشرين الاول المقبل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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