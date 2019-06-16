انتخاب الحلبوسي رئيساً لتحالف القوى العراقية

2019/06/16 | 00:29

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بغداد اليوم- بغداد

أنتخب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد (16 حزيران 2019) رئيساً لتحالف القوى العراقية خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، أن "الاجتماع ضم أكثر من 40 نائباً في تحالف القوى العراقية".

وأشار الى أن "النائب فلاح زيدان انتخب رئيساً الكتلة النيابية في قبة البرلمان".

بغداد اليوم- متابعة

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الاحد (16 حزيران 2019)، إن بلاده لا تريد اندلاع حرب في المنطقة، لكنها في نفس الوقت، لن تتردد في التعامل مع أي تهديد.

وذكر بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المملكة

بغداد اليوم- متابعة

رفضت إسرائيل بنود البيان الختامي لقمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حول قضية القدس والاتفاق النووي مع إيران وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وصادقت كل الدول المشاركة في

بغداد اليوم- كردستان

عبر السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تويلر، وخلال لقائه رئيس إقليم كرسدتان، نيجرفان بارزاني، السبت (15 حزيران 2019)، عن ارتياحه لتحسن العلاقات بين بغداد واربيل .

وقال بيان لرئاسة الإقليم، إن "رئيس إقليم كردستان، بحث مع

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