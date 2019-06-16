2019/06/16 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي النضال ضد التحريفية و الثورة الثقافية و تأثيرهما على الحزب الشيوعي الفيليبينيمقتطف من الفصل الأوّل من كتاب - حرب الشعب الماويّة في الفليبين ---------------------------------------------------------------الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 34 / أفريل 2019شادي الشماويمكتبة الحوار المتمدّن ---------------------------------------------------------------مقدّم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - النضال ضد التحريفية و الثورة الثقافية و تأثيرهما على الحزب الشيوعي الفيليبيني - مقتطف 2 من الفصل الأوّل من كتاب - حرب الشعب الماويّة في الفليبين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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