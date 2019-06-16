بشير صقر - عن قانونية التعديلات المقترحة علي لائحة صندوق معاشات البنك العربى الإفريقى وهل تضيف مزايا جديدة للأعضاء

2019/06/16 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر عن قانونية التعديلات المقترحةعلي لائحة صندوق معاشات البنك العربى الإفريقىوهل تضيف مزايا جديدة للأعضاءيلجأ كثير من الناس عند إبداء ملاجظاتهم علي بعض الأفكار التى يقرأونها- أو الإجراءات التى يتعرضون لها فى العمل- يلجأون إلي قصر ملاحظاتهم علي الجوانب الفنية والتفاصيلية؛ دون الانتباه لما يقف خلف تلك الأفكار أو الإجراءات من ألغام ومفاجآت.أى لا ينتبهون للأهداف البعيدة المستترة ورا......

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