وزير الدفاع الإيراني الأسبق : لهذا السبب لن تخوض امريكا حرب ضدنا

2019/06/16 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الدفاع الأسبق ورئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني العميد احمد وحيدي بان عدم ثقة اميركا من الانتصار ضد الجمهورية الإسلامية في "إيران"

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