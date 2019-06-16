تركيا تُحذر أمريكا من موقف مضاد في حال فرضت عقوبات بشأن منظومة (S-400) الدفاعية

2019/06/16 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال وزير الخارجية التركي، شاووش مولود أوغلو، إن أنقرة أبعدت قضية جمال خاشقجي عن علاقاتها مع السعودية.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن أنقرة لن

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