2019/06/16 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح تعلن الإضراب الشامل تزامنا مع مؤتمر البحرين

أعلنت حركة فتح أن يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران

الجاري، سيكون إضرابا شاملا، بالتزامن مع انعقاد "مؤتمر المنامة" في

البحرين.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هناك فعاليات ستشارك

فيها كل القوى الوطنية وشعبنا الفلسطيني يوم 24 الشهر الجاري قبل

مؤتمر المنامة بيوم، فيما سيكون يوم 25 يونيو/ حزيران إضراب شامل.

وذكر أن هذه الفعاليات تأتي لإيصالة رسالة شعبنا الفلسطيني للاحتلال

والعالم والمجتعين في المنامة، بأن هذا الاجتماع عار وخيانة وطعن في

ظهر شعبنا وخيانة للعهدة العمرية".وشدد محيسن على أنه "آن الأوادن

ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال"، داعيا إلى تحالف عربي لتحرير

فلسطين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تعلن الإضراب الشامل تزامنا مع مؤتمر البحرين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تعلن الإضراب الشامل تزامنا مع مؤتمر البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).