2019/06/16 | 00:53

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مجلس صلاح الدين يستغرب الزيارة المفاجأة لعبد المهدي دون الوقوف على احتياجات المحافظة

أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم ان المحافظة تؤكد وقوفها

مع قضية ضحايا سبايكر وحقهم المشروع في تخليد ذكراهم الى جانب اخوانهم

الشهداء في جميع المحافظات التي احتلتها عصابات الغدر والشر داعش،

لافتا الى ان زيارة عبد المهدي المفاجئة وتخصيصها لشهداء حادثة سبايكر

ولدت موجة من عدم الرضا بين اهالي المحافظة الذين كانوا يتطلعون لما

هو اكثر من خلال هذه الزيارة برغم تأكيدهم على علو مكانة ضحايا سبايكر

وحقهم في احياء ذكراهم.ودعا رئيس مجلس المحافظة عبد المهدي لتخصيص زيارة اخرى لمحافظة صلاح

الدين والوقوف على اهم احتياجاتها كونها عانت وما زالت تعاني من اثار

الارهاب، مؤكدا ان المحافظة ما زالت تتعرض لخروقات امنية ويجب على

الحكومة ان تسعى لتأمينها بشكل جدي.

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