2019/06/16 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EHQvuFRVCZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البهاش: اهداف المنبر العراقي هي اصلاح العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البهاش: اهداف المنبر العراقي هي اصلاح العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).