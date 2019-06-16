وفاة محكوم بالاعدام بالسل في سجن الحوت بالناصرية

2019/06/16 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة نزيل مدان بالارهاب لاصابته بمرض التدرن الحاد ويدعى ( ك ح ع ) والبالغ من العمر 37 عاما بعد نقله الى المستشفى اثر اصابته بالتدرن الحاد .وبين ان النزيل وهو من سكنة قضاء ابو غريب كان محكوما عليه بالاعدام

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