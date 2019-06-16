2019/06/16 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت وزارة الشباب والرياضة ، السبت، ملعب العزيزية في محافظة واسط.

ويتسع ملعب العزيزية لخمسة الاف متفرج، حيث تم انجازه من قبل ملاكات الوزارة، ليشكل اضافة جديدة للملاعب العراقية.

وشهدت الاحتفالية اقامة مباراة استعراضية بين نجوم الكرة العراقية السابقين و نجوم محافظة واسط وقضاء العزيزية.

الافتتاح شهد حضوراً رسمياً من قبل ممثلي الحكومة المحلية لمحافظة واسط ووزير الشباب والرياضة احمد رياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. افتتاح ملعب جديد في العراق) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. افتتاح ملعب جديد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).