اعتراض قاربين يحملان 40 مهاجراً من العراق ودول اخرى قبالة ساحل كنت البريطانية ترجمة خولة الموسوي

2019/06/16 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض ضباط قوة الحدود 40 مهاجرا على متن سفن صغيرة على ساحل كنت عرّف الرجال والنساء والأطفال أنفسهم عراقيين وباكستانيين وأفغان تأتي الأخبار بعد يومين فقط من محاولة 38 منهم عبور المعبر المحفوف بالمخاطر

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