2019/06/16 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوى العدوان تقصف بأكثر من 67 قذيفة مدفعية وبالأعيرة المتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة اليمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/16 | 01:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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