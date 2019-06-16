2019/06/16 | 01:24

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الكشف عن مستقبل نيمار مع النادي الباريسي

الاحد

16

حزيران

2019 :

01:12 am

10

نيمار وباريس سان جيرمان إتفقوا شفهياً على تجديد العقد بينهما

لينتهي في يونيو 2024.

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