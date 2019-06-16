الروابط: يتابع مجريات الحرب بالوكالة في العراق

2019/06/16 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد التوتر في المنطقة وفي سياق الحرب بالوكالة يبدو أن إيران اختارت العراق كحلبة مفضلة لخوض صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية،

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