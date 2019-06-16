الإسبارطي الأحمر … المجد للذكرى 91 لميلاد القائد أرنيستو تشي جيفارا

2019/06/16 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاربوننا يحيكون المؤمرات ضدنا يتابعون ظلنا يقطعون الخبز عنا يطاردوا حريتنا يقفون خلف الكواليس يحركون عملائهم كي يضعوا ألف صخرة في طريقنا لأننا ننتمي للمؤسسة الحمراء ردنا لم يتغير منذ أن أصبح للقضية مبادىء وللمبادىء قضية ولن يتغير شيوعيون يساريون ماركسيون جيفاريون أمميون من أقصى اليسار الى الأقصى الاخر

المجد للذكرى 91 لميلاد القائد أرنيستو تشي جيفارا …

بالنسبة للإمبريالية مجرد خطوط متقاطعة ممتلئة بالفراغ لكنها بالنسبة لنا نحن الشيوعيون لوحات تسجيل لمراحل عميقة من التاريخ الانساني الثوري غيرت وجه العالم المعاصر ليست مجرد اشكال جامدة لا صوت لها أنها كينونة الإممية الحية أنه الإنتماء الجيني أنها الحرية التي شقت طريقها للحرية انها القيم التي أصبحت نهج الطلائع الحمر

14-6-1928 … ميلاد الرفيق الخالد

اليساريون الماركسيون الجيفاريون الأمميون يحملون الروح الإسبارطية رغم ان الفارق الزمني بينهم وبين شعب إسبارطة يمتد لآلاف السنين لكن ما يجمعهم ذات الصفات التحدي المقاومة التمرد النزعة التحررية القوانين المطلقة التي لا جدال فيها كرامة نهضة عدالة وهذا واضح في مسيرة العلم الأحمر منذ البدايات الفكرية والفلسفية وصولا الى تشريعها واعطائها صبغة حقيقية فعلية لمشهد الواقع الذي يتمثل بالفوضى التي عاشتها البشرية في ظل حكم الاستعمار الى يومنا هذا

التشي … الإسبارطي الأحمر

يختلفون فيما بينهم يتواصلون بلغات عديدة ولا يفهمون المعاني التي تخرج من رحم اللغة يجلسون على طاولة واحدة يأخذون صورا لتواقيعهم ومشاريعهم بعد ان ينتهي حفل الضوء يزول حبر التوقيع وتختفي رزم المقررات تحت الطاولة الا نحن الشيوعيون اليساريون الماركسيون الجيفاريون الأمميون متفاهمون بلغة القضية منسجمون مع رقصة المبادىء مترابطون عند البعد حيث صرخة المطارق والمناجل

جيفارا … التوقيع والمشروع

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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