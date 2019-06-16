إدلب الأخرى: نمور بوتين أم ضباع القرداحة؟

2019/06/16 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ انخراط النظام السوري و”حزب الله” اللبناني وميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني، بموافقة من موسكو وإسناد تامّ من الطيران الحربي الروسي، في الحملة

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