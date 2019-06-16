2019/06/16 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد الشعب والسيد و..الاسم!أوسع الأبواب التي تؤدي مباشرة لأيّ ساحة تتواجد فيها الجماهيرُ هو باب الاسم الذي يُسحر الرعيةَ ويجعلها تلتصق بالرأي الجمعي.في كل الاجتماعات والمؤتمرات والإذاعة والتلفزيون والحوارات يقفز اسمُه ليُغطي على ما عداه، فهو الأول والآخر!عندما يتحاور اثنان ولا يأتي ذِكْرُ اسمِه في ثنايا وحشايا وظواهر وبواطن الحديث يُسمَع جرسُ الإنذار لدىَ أجهزة الأمن والاستخبارات ويتلقفه ا......

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