2019/06/16 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GLj5PmK5lRM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - أسرى داعش... البيع لأعلى سعر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الحرة_تتحرى - أسرى داعش... البيع لأعلى سعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).