إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية في 25 من الشهر الجاري تزامنا مع مؤتمر البحرين

2019/06/16 | 03:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، مساء السبت، أن يوم 25 من يونيو/حزيران الجاري، سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع

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