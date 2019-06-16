2019/06/16 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاريخ: 16 يونيو 2019

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تدمير 28 وكراً و8 أنفاق تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية في جزيرة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، أن «قوة من قيادة عمليات نينوى، بالتنسيق مع قياده عمليات الجزيرة، نفذت عملية تفتيش مشتركة لصحراء الجزيرة غربي البلاد، بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي».

وأضاف، أن «العملية أسفرت عن تدمير ٢٨ وكراً و٨ أنفاق، والعثور على ١٣ عبوة ناسفة وسبع خيام»، لافتاً إلى أنه «تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً».

من جانب آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، العثور على مخبأ للأحزمة الناسفة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وذكرت المديرية أن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة ومفارزها الهندسية، داهمت مخبأ للأحزمة الناسفة والأعتدة في الجانب الأيمن من الموصل، وضبطت بداخله ستة أحزمة ناسفة، وعدداً من صواعق التفجير، وقد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 28 وكراً إرهابياً و8 أنفاق في جزيرة الأنبار) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 28 وكراً إرهابياً و8 أنفاق في جزيرة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).