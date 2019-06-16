الملاحة الدولية محاصرة بالألغـام الإيرانية وعلى العالم التحرك

2019/06/16 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبراء أوروبيون، أن الملاحة العالمية باتت في خطر غير مسبوق في التاريخ، منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.مؤكدين

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