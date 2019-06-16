السعودية تدعـــو إلى استجابـة حاسمة لتهــديد إمدادات الطاقة

2019/06/16 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي إلى حماية إمدادات النفط خاصة في خليج عمان، في وقت قصفت ميليشيات موالية لإيران قاعدة

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