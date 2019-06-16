..الطائرات التركية تقصف محطة وقود قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك

2019/06/16 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات حربية تركية، الاربعاء، محطة وقود قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال مراسل ان ار تي، اليوم (12 حزيران 2019)، ان “محطة الوقود المستهدفة تبعد نحو كيلو متر واحد عن وسط مدينة العمادية، وعدة امتار عن مقر الفرع الـ 18 للحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واضاف، ان “الهجوم اسفر عن الحاق اضرار مادية بكل من محطة الوقود والطريق المحاذي لها، دون ان تسفر عن اي خسائر في الارواح”.

واوضح، ان “طائرات تركية اخرى قامت بعد دقائق من الهجوم بقصف مواقع اخرى في المنطقة”.

جدير بالذكر انه ومنذ استئناف المعارك بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والقوات التركية، لم تقم الطائرات التركية بإستهداف اهداف بهذا القرب من قضاء العمادية.

ا.ح

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