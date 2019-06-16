أسلحة تركية متطورة تتدفق إلى المتطرفين في إدلب وريف حماة

2019/06/16 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – تلعب السلطات التركية كل أوراقها لمنع سقوط محافظة إدلب بيد قوات الرئيس السوري بشار الأسد وسط تقارير عن إرسال أسلحة

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